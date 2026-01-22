Se 'congela' Nuevo León el fin de semana con mínimas de un dígito

Prepárate, para este fin de semana se espera un marcado descenso en la temperatura en donde la sensación térmica jugará un papel importante

La tormenta invernal que afectará este fin de semana a amplias regiones de Estados Unidos tendrá efectos directos en el norte de México, con impacto significativo en Nuevo León, donde se prevé un marcado descenso de temperaturas, aumento de nubosidad, vientos fuertes y probabilidad de precipitación, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Es una nevada extensa e histórica la que van a estar viviendo en la unión americana y parte de esa tormenta estará en la parte norte de México.

El SMN informó que durante viernes y sábado ingresarán al país dos frentes fríos (número 30 y 31), los cuales recorrerán el noroeste y norte de México. Estos sistemas interactuarán con una vaguada en niveles medios y altos, una masa de aire ártico y las corrientes en chorro polar y subtropical, dando origen a la tercera tormenta invernal de la temporada.

Para Nuevo León, se espera que el sábado las temperaturas máximas se ubiquen entre 18 y 20 grados, con incremento gradual de la nubosidad conforme avance el frente frío. Durante la tarde y noche no se descarta la presencia de precipitación, mientras que la temperatura descenderá de forma significativa hasta 6 o 7 grados, con una sensación térmica menor debido al viento.

El domingo, el termómetro podría registrar mínimas cercanas a los 2 grados durante la madrugada, con un ligero ascenso hacia los 8 grados durante el día. Se prevé cielo nublado y 30% de probabilidad de lluvia, condiciones que podrían intensificar la percepción de frío en la entidad.

Arlett Fernández, conductora del pronóstico del clima en INFO7, subrayó que la nubosidad y las posibles precipitaciones jugarán un papel importante en la sensación térmica, la cual podría ser considerablemente más baja que la temperatura real, especialmente durante las noches y madrugadas.

Además, anticipó que el lunes y martes de la próxima semana continuarán las temperaturas bajas en Nuevo León, con valores que podrían ubicarse entre 2 y 3 grados durante las mañanas, ante la persistencia del sistema frontal.

A nivel regional, el fenómeno invernal generará vientos fuertes, lluvias intensas en el noroeste y norte del país, así como posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de varios estados del norte. En este contexto, autoridades de Protección Civil exhortaron a la población de Nuevo León a abrigarse adecuadamente, extremar precauciones ante el frío y mantenerse informada a través de los avisos oficiales.

Nevada histórica en EUA

Según las predicciones del Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés), se espera que una tormenta invernal de gran alcance genere fuertes nevadas, aguanieves y lluvia peligrosa en un área desde que va de las Montañas Rocosas y las Llanuras del sur hasta el centro-sur del país a partir de este viernes.

En concreto, la tormenta afectará a los residentes de Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Misisipi, Alabama y Tennessee.

En el anuncio, el NWS avisa que las carreteras, "especialmente puentes y pasos elevados" probablemente "se volverán peligrosas" debido a las temperaturas. A su vez, señalan que la acumulación de hielo en líneas eléctricas traerá la posibilidad de "cortes de energía".

El gobernador de Texas, Greg Abbott, activó ayer el estado de emergencias y alertó a las diferencias agencias gubernamentales para responder frente a la tormenta.