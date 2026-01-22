Ambiente templado con cielo parcialmente nublado en Monterrey

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 20 grados por la tarde, mientras que para el cierre de esta jornada de miércoles se pronostican 15 grados

En la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, así como lluvias aisladas en Chihuahua y Aguascalientes.

Por la mañana, ambiente frío a muy frío en la región, y ambiente gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente fresco a templado.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Nuevo León, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas.

Pronóstico meteorológico general

Este día, una vaguada en niveles altos de la atmósfera cruzará el noreste y centro del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, noreste, occidente y sur del territorio mexicano; con posible caída de granizo en estados del centro y oriente de la República Mexicana, incluido el valle de México.

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México propiciando vientos con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila.

A su vez, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en dichas regiones; así como lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo.

Finalmente, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.