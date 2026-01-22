Ambiente templado con cielo parcialmente nublado en Monterrey

En la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, así como lluvias aisladas en Chihuahua y Aguascalientes.
Por la mañana, ambiente frío a muy frío en la región, y ambiente gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente fresco a templado.
Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Nuevo León, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas.
Pronóstico meteorológico general
Este día, una vaguada en niveles altos de la atmósfera cruzará el noreste y centro del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, noreste, occidente y sur del territorio mexicano; con posible caída de granizo en estados del centro y oriente de la República Mexicana, incluido el valle de México.
Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México propiciando vientos con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila.
A su vez, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en dichas regiones; así como lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo.
Finalmente, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.