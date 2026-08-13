Sangre hallada en casa podría identificar víctimas de cajuela

La Fiscalía investiga dos cuerpos hallados en la cajuela de un Honda en Bellavista, Monterrey; videos y cámaras permitieron detener a un presunto implicado.

La Fiscalía General de Justicia del estado mantiene las investigaciones por el hallazgo de dos cuerpos al interior de la cajuela de un automóvil Honda blanco, localizado en calles de la colonia Bellavista, en el municipio de Monterrey.

Como parte de las indagatorias, las autoridades continúan con el análisis de cámaras de seguridad y videos, material que permitió avanzar en la identificación y posterior detención de un hombre que presuntamente habría dejado estacionado el vehículo con los cuerpos en su interior.

Se trata de Francisco “N”, de 47 años, quien fue detenido en la colonia Sarabia, tres días después de que presuntamente dejara el automóvil en Bellavista. El hombre fue detenido por su presunta relación con los hechos y por el delito de narcomenudeo.

Nota relacionada: Localizan dos cuerpos encajuelados en automóvil abandonado

De acuerdo con las investigaciones, el delito de narcomenudeo también estaría relacionado con el homicidio de las dos víctimas, quienes hasta el momento permanecen sin ser identificadas.

Además, la Fiscalía continúa realizando cateos en distintos domicilios con el objetivo de obtener más datos de prueba que permitan esclarecer el doble homicidio.

“Los días viernes y sábados de la semana pasada se realizaron diversos operativos con el fin de localizar datos de prueba que puedan ser utilizados”, dijo el fiscal general de Justicia del estado, Javier Flores Saldívar.

El funcionario agregó que durante uno de estos operativos fue localizada evidencia, manchas hemáticas que ahora son sometidas a pruebas periciales para determinar si existe relación con alguna de las víctimas.

“Al día de hoy se tiene detenida una persona por narcomenudeo que al parecer es el que participa dejando el vehículo con las dos personas. Se continúan las investigaciones, se están practicando, de hecho en uno de los domicilios se encontró sangre y se están practicando las pruebas periciales para justificar la identidad con uno de los occisos”, agregó Flores Saldívar.