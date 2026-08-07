Localizan dos cuerpos encajuelados en automóvil abandonado

El hallazgo ocurrió sobre la lateral de la avenida Bernardo Reyes, en la incorporación hacia Ruiz Cortines, debajo de un puente vehicular

Dos cuerpos encajuelados fueron localizados dentro de un automóvil abandonado en el municipio de Monterrey, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad.



El hallazgo ocurrió sobre la lateral de la avenida Bernardo Reyes, en la incorporación hacia Ruiz Cortines, debajo de un puente vehicular, en la colonia Bella Vista.



De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 19:20 horas las autoridades recibieron el reporte de un vehículo sospechoso, un Honda City color blanco. Al inspeccionarlo, los policías abrieron la cajuela, la cual se encontraba parcialmente abierta, y localizaron los cuerpos de dos personas.



Ambas víctimas se encontraban emplazadas y con diversos moretones; hasta el momento no han sido identificadas y tampoco se ha informado sobre las causas de su muerte.

En el sitio permanece un fuerte despliegue de seguridad con la participación de elementos de la Guardia Nacional, la Policía de Monterrey y agentes ministeriales, quienes realizan las investigaciones para esclarecer el caso.