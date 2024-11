San Pedro convoca para Plan Municipal de Desarrollo

El municipio de San Pedro inició la convocatoria para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2024-2027, titulado “Un Solo Plan, Un Solo San Pedro”.



Con esta acción se busca integrar las voces de la comunidad y expertos en la creación de un documento que guiará las políticas públicas de la administración actual.

El alcalde, Mauricio Fernández, subrayó la importancia de este proceso participativo, el cual se estructurará en cinco ejes rectores: buen gobierno, seguridad, desarrollo social, desarrollo económico y sustentabilidad.



“Mira, nosotros lo vemos con mucho respeto y mucho gusto, pues esta apertura permite a la gente participar en temas que les conciernen directamente. Ojalá que todos aprovechen esta oportunidad”, comentó Fernández Garza.



Las actividades comenzarán con mesas de trabajo que se llevarán a cabo del 4 al 14 de noviembre, donde se invitará a vecinos y expertos a dialogar sobre los distintos ejes del PMD.



Posteriormente, del 15 al 30 de noviembre, se realizarán activaciones en espacios públicos para fomentar la escucha activa de las inquietudes y propuestas ciudadanas.



Además, se habilitará un portal web que permitirá la participación en línea, asegurando que aquellos que no puedan asistir físicamente también tengan voz en este proceso.



Juan Pablo Castuera, secretario Particular del alcalde, enfatizó que este es un momento histórico para San Pedro, ya que, por primera vez, el PMD es verdaderamente abierto a toda la ciudadanía.



“Es crucial que la comunidad se sienta parte de este proyecto, la participación ciudadana no solo enriquece el plan, sino que también fortalece la democracia local”, expresó Castuera.



Con estas acciones, el municipio de San Pedro busca no solo mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, sino también crear un modelo participativo que pueda ser replicado en otras localidades.



La invitación está abierta a todos, y se espera que la comunidad responda positivamente a este llamado a la acción.

