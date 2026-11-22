El gobernador presentará su Quinto Informe este sábado 21 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Parque del Agua, en Guadalupe

El gobernador de Nuevo León, Samuel García , presentará este sábado 21 de noviembre los resultados de su administración durante un evento público que se realizará a las 18:00 horas en el Parque del Agua, ubicado en Guadalupe.

Durante su mensaje, el mandatario estatal expondrá un balance de las acciones y avances de su gobierno en diferentes rubros, entre ellos seguridad, salud, economía, educación, movilidad y medio ambiente.

La presentación se llevará a cabo en el nuevo espacio recreativo del Parque del Agua, donde se espera que el gobernador comparta los resultados correspondientes a sus cinco años de gestión al frente del Gobierno de Nuevo León.

¿A qué hora será el mensaje de Samuel García?

El evento está programado para iniciar a las 18:00 horas de este sábado 21 de noviembre. La sede será el auditorio al aire libre del Parque del Agua, en el municipio de Guadalupe, junto al Zoológico La Pastora.

El acto forma parte de la presentación pública del documento oficial que ya fue entregado previamente al Congreso local por el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna.

¿Qué temas abordará el gobernador?

Entre los principales ejes que Samuel García incluirá en su exposición se encuentran las acciones realizadas en materia de seguridad, atención a la salud, desarrollo económico, educación, transporte y cuidado del medio ambiente.

El mandatario dará a conocer un balance general de los proyectos y programas impulsados por su administración, así como los resultados que el Gobierno estatal reporta en cada uno de estos sectores.