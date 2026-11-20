Este sábado, el gobernador rendirá un mensaje por sus 5 años de gobierno en el Parque del Agua, donde detallará los principales resultados de su administración

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, llegará este sábado al Parque del Agua con cifras que califica como históricas en materia de inversión en infraestructura, pues, según datos públicos, el monto destinado a este rubro es 15 veces superior al ejercido durante todo el sexenio anterior.

Además, presumirá una reducción cercana al 90% en los homicidios durante los últimos dos años, resultado que atribuye a la inversión en seguridad pública y a la coordinación con los municipios y la Federación.

Mañana, a las 18:00 horas, García ofrecerá un mensaje con motivo de sus cinco años de gobierno en el anfiteatro del Parque del Agua, recinto con capacidad para 5,000 personas y considerado una de las obras emblemáticas de su administración.

Según el mandatario, durante sus primeros cinco años de gobierno se han invertido $160,300 millones de pesos en infraestructura y obra pública, cifra casi 1,400% superior a los $11,000 millones de pesos destinados a este rubro durante el sexenio anterior.

En este monto se incluyen los $48,352 millones de pesos que costarán las Líneas 4 y 6 del Metro y su extensión al Aeropuerto Internacional de Monterrey, obras que registran un avance promedio del 90 por ciento.

Otro de los principales rubros de inversión es la seguridad pública, al que, de acuerdo con el gobierno estatal, se han destinado $35,000 millones de pesos para equipamiento, infraestructura y la construcción de instalaciones para Fuerza Civil.

De acuerdo con el mandatario, esta inversión ha contribuido a la disminución de delitos como el homicidio, cuyo promedio diario pasó de 5.6 casos en 2024 a 0.7 durante el mes en curso.

“Desde el primer día de gobierno trabajamos para construir el legado de un estado más seguro, más productivo y con mejores oportunidades para todos".

“Hoy, los principales indicadores colocan a Nuevo León en los primeros lugares del país; tenemos la mejor policía de México, la infraestructura hídrica más moderna del país, un sistema de salud con cobertura universal gratuita, nuevas escuelas, nuevos hospitales, nuevos parques, nuevas carreteras, atención a la primera infancia, más empleos y mayores ingresos por hogar".

“A un año de que concluya nuestro mandato, podemos decir con hechos que en Nuevo León lo nuevo sí cumple”, señala el mensaje del informe publicado en el sitio oficial del gobierno estatal.

Movilidad: destacan avance de las Líneas 4 y 6 del Metro

En materia de movilidad, el mandatario centrará parte de su mensaje en el avance de la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro.

De acuerdo con el informe entregado al Congreso del Estado el 15 de octubre, con corte a septiembre de 2026, la obra civil del viaducto de la Línea 4 registró un avance del 88%, mientras que la Línea 6 alcanzó 92%, para un promedio general de 90 por ciento.

Según lo reportado, las pruebas del monorriel se han realizado en los tramos del viaducto ya concluidos, mientras que en las zonas donde aún no se cuenta con riel electrificado se ha utilizado una grúa para desplazar los vagones.

“La construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro registra, a septiembre de 2026, la ejecución de 2,021 pilas de cimentación, 1,662 columnas, 1,460 elementos de soporte estructural entre capiteles, cabezales y marcos dintel, así como la fabricación y montaje de 2,086 trabes de rodadura”, detalla el documento oficial.

Seguridad: reportan reducción de homicidios

En el apartado de seguridad, el Ejecutivo sostiene que Fuerza Civil se posicionó en el primer lugar nacional en indicadores de desempeño. Para ello cita encuestas que señalan que el 78% de la población confía en la corporación y que el 79% considera que tiene un buen desempeño. Además, reporta que la institución se fortaleció con más de 7,500 elementos.

“Gracias a la coordinación entre las corporaciones de seguridad y a la estrategia de presencia total en los 51 municipios, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó casi 90% entre mayo de 2024 y septiembre de 2026”, señala el texto.

“De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, en el acumulado de enero a agosto de 2026, los homicidios disminuyeron 50% respecto al mismo periodo de 2025 y 86% frente a 2024”.

Medio ambiente: destacan programa de contingencias

En materia ambiental, el informe destaca el Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas (PRCA), que establece estrategias, acciones y procedimientos coordinados entre los tres órdenes de gobierno para prevenir, controlar y atender episodios de alta concentración de contaminantes.

Salud y educación: reportan cobertura y nuevas leyes

Respecto al sector salud, la administración estatal asegura que la cobertura se amplió a más de 1.3 millones de personas.

El documento precisa que la atención al cáncer infantil se fortaleció mediante una inversión de 159.9 millones de pesos.

Asimismo, el informe reporta la realización de 2,282 quimioterapias, 338 radioterapias, ocho trasplantes de médula ósea, 692 transfusiones y 175 estudios de imagen especializados.

En materia educativa, se destaca el fortalecimiento del marco jurídico mediante una nueva legislación diseñada para responder a los retos actuales de inclusión, desarrollo integral de los estudiantes y vinculación con el sector productivo.

“La nueva ley incorpora ejes como la transformación digital, la educación inclusiva, la salud socioemocional, la educación dual y la vinculación productiva”, se lee en el Quinto Informe de Gobierno.

Combate a la pobreza: amplían apoyos a mujeres

Por otra parte, con el objetivo de reducir la pobreza y fortalecer la autonomía económica de mujeres cuidadoras y jefas de familia en situación de vulnerabilidad, el Estado reporta una ampliación de la cobertura de protección social en los 51 municipios.

“En el periodo que se informa se realizó una inversión de $890.2 millones de pesos que beneficia a 47,616 mujeres mediante los programas de Inclusión para Mujeres Jefas de Familia e Impulso a Cuidadoras”, señala el documento.

Finalmente, el Quinto Informe de Gobierno incluye avances en cultura, deporte, turismo y economía. En este último rubro sobresale una derrama económica superior a los $10,000 millones de pesos asociada a los eventos del Mundial de Futbol 2026.