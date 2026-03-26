Samuel García anuncia asistencia de Gianni Infantino en repechaje

Junto con el equipo de seguridad de FIFA, el mandatario estatal detalló que se contará con la presencia del presidente deportivo en el primer partido de playoff

El gobernador Samuel García confirmó este miércoles que el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, asistirá al primer partido de playoff que se llevará a cabo en esta Copa del Mundo 2026.

Durante el recibimiento del equipo de seguridad de FIFA, el mandatario estatal detalló que se contará con la presencia de Infantino en el primer juego del Mundial 2026.

"Estamos muy contentos porque ya mañana es el juego de repechaje, el primer juego de todos, o sea que tenemos los ojos del mundo aquí en Nuevo León. Viene Infantino y el siguiente juego es el martes 31" explicó García Sepúlveda.

Nuevo León está seguro, listo y blindado para el Mundial: García

El mandatario estatal aseguró que Nuevo León se encuentra lista para salvaguardar el patrimonio e integridad de los visitantes en esta justa mundialista.

Aseguró que ambos equipos de seguridad colaborarán para que los partidos se desplieguen sin incidentes. También destacó que la policía estatal encabeza la lista nacional.

"Sobre todo la gente que viene de fuera esté tranquila de que es hoy el mejor mes de los últimos 16 años y sobre todo que hoy está la policía estatal ranqueada como número uno de México".

Afirmó que Nuevo León está seguro y que el trabajo entre la federación y las autoridades se realizará para tener "la Mejor Copa del Mundo".

Previo a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que la entidad "se va a lucir" en seguridad pública.

“Mañana tenemos el juego a las 4 de la tarde en el BBVA. Llega antes el presidente de FIFA, Infantino, entonces, yo creo que ya a partir de mañana, que es el primer juego, pues ahora sí que de toda la Copa, Nuevo León va a lucir, especialmente en seguridad pública”, expresó.

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El Estadio de Rayados será sede de los primeros partidos oficiales vinculados con la Copa del Mundo con el torneo de repechaje que definirá a dos de las últimas selecciones clasificadas al campeonato.

Los encuentros se disputarán en marzo de 2026 y forman parte del World Cup 2026 Play-Off Tournament, una mini competencia en la que varias selecciones pelearán por un lugar en el primer Mundial de la historia con 48 equipos participantes.