Así puedes comprar boletos del repechaje del Mundial 2026 en NL

El repechaje rumbo al Mundial 2026 llegará a Monterrey este mes. Revisa cómo comprar boletos en línea y asegura tu asiento para estos partidos.

El Estadio de Rayados será sede de los primeros partidos oficiales vinculados con la Copa del Mundo con el torneo de repechaje que definirá a dos de las últimas selecciones clasificadas al campeonato.

Los encuentros se disputarán en marzo de 2026 y forman parte del World Cup 2026 Play-Off Tournament, una mini competencia en la que varias selecciones pelearán por un lugar en el primer Mundial de la historia con 48 equipos participantes.

Para los aficionados en México, especialmente en Nuevo León, será la oportunidad de vivir el ambiente mundialista antes del torneo principal. Si quieres asistir, esta es la guía paso a paso para comprar boletos del repechaje del Mundial 2026 en Monterrey.

¿Cuándo serán los partidos del repechaje del Mundial 2026 en Monterrey?

Monterrey albergará dos encuentros del torneo clasificatorio en casa de Rayados y una de las sedes oficiales del Mundial 2026 en México.

El calendario confirmado para la ciudad es el siguiente:

Jueves 26 de marzo de 2026

Bolivia vs. Surinam

Hora: 4:00 p.m. (tiempo del centro de México)

Martes 31 de marzo de 2026

Ganador de Bolivia vs. Surinam vs. Irak

Hora: 9:00 p.m.

Estos encuentros forman parte del sistema de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, EUA y Canadá.

Cómo comprar boletos para el repechaje del Mundial 2026

La venta de boletos ya está disponible y se realiza exclusivamente a través del sitio oficial de la FIFA. Las entradas se asignan por orden de llegada y según disponibilidad.

Para asegurar tu lugar en el estadio, debes seguir este procedimiento:

Ingresa al portal oficial

Accede al sitio de venta de entradas oficial de FIFA, dando click aquí.

Accede al sitio de venta de entradas oficial de FIFA, dando click aquí. Busca el torneo de repechaje. Dentro del sistema selecciona la opción “World Cup 2026 Play-Off Tournament” y presiona Comprar ahora

Dentro del sistema selecciona la opción y presiona Comprar ahora Inicia sesión con tu FIFA ID. Si ya tienes una cuenta, solo debes ingresar con tu correo y contraseña.

Si ya tienes una cuenta, solo debes ingresar con tu correo y contraseña. Crea una cuenta si no tienes FIFA ID. Debes registrarte en la plataforma, completar el formulario y confirmar tu cuenta mediante un correo de verificación.

Debes registrarte en la plataforma, completar el formulario y confirmar tu cuenta mediante un correo de verificación. Selecciona el encuentro que se disputará en Monterrey

Escoge la categoría de boleto. El sistema mostrará las diferentes zonas disponibles dentro del estadio.

El sistema mostrará las diferentes zonas disponibles dentro del estadio. Realiza el pago. Finaliza la compra dentro de la plataforma para recibir la confirmación oficial.

Cuánto cuestan los boletos del repechaje del Mundial 2026

Los precios de los boletos fueron establecidos entre 200 y 300 pesos, con el objetivo de permitir que más aficionados puedan vivir la experiencia mundialista en Monterrey.

Selecciones que buscan el último boleto al Mundial

En el torneo participarán seis selecciones que competirán por dos lugares disponibles para la Copa del Mundo.

Los equipos que forman parte del repechaje son:

Bolivia Irak Jamaica Nueva Caledonia República Democrática del Congo Surinam

Los partidos del repechaje se dividirán entre Monterrey y Guadalajara, ciudades que también serán sedes del Mundial 2026. Los ganadores de cada llave obtendrán uno de los últimos boletos para el torneo internacional.