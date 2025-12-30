Roban joyería en San Nicolás, huyen y se les cae mercancía

De acuerdo con los empleados, al llegar y abrir el local, fueron sorprendidos por dos hombres que ingresaron y comenzaron a sacar mercancía de los aparadores

Tu navegador no soporta el elemento de video.

De nueva cuenta, una joyería fue el objetivo de los amantes de lo ajeno en San Nicolás, a quienes en su huida se les cayeron cartuchos hábiles sin percutir.

El asalto se llevó a cabo la mañana de este lunes en la "Joyería Karval" de la plaza comercial Soriana La Fe, ubicada sobre la avenida Rómulo Garza.

De acuerdo con la versión de los empleados, al llegar y abrir el local, fueron sorprendidos por dos hombres que ingresaron minutos después y comenzaron a sacar mercancía de los aparadores. Cuando se disponían a huir, se les cayó joyería y cinco cartuchos hábiles sin realizar disparos.

Exterior de la joyería Karval.

Uno de los sospechosos, de complexión robusta, vestía suéter en color gris y chaleco fosforescente; el otro, de complexión media, vestía pantalones de mezclilla y ambos llevaban puestos tenis negros, uno de ellos con una franja roja. Los asaltantes estaban encapuchados y tenían una altura aproximada de 1.70 m.

Los presuntos delincuentes habrían escapado a bordo de un vehículo tipo Durango modelo 2003 o 2004 en color verde, por lo que ya se alertó a las autoridades para su búsqueda.

Modelo de vehículo en el que habrían escapado los sospechosos.

No se reportaron personas lesionadas en el lugar, solo la mercancía revuelta en las vitrinas de la joyería.

Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado por los dos hombres.

Segundo robo a joyería en 24 horas

Este asalto se suma a otro robo millonario que se descubrió este domingo en una joyería del centro de Monterrey.

El robo se descubrió por la mañana, cuando trabajadores arribaron al local para iniciar actividades y, al levantar las cortinas, detectaron daños en una de las paredes.

Un video difundido públicamente muestra las imágenes de la cámara de seguridad del establecimiento ubicado sobre la avenida Benito Juárez, en el Centro de Monterrey.

En ellas se puede ver que al menos un hombre desciende desde lo que parece ser el techo y comienza a guardar la mercancía de las vitrinas en una mochila que llevaba.

De acuerdo con los propietarios, el monto de lo robado asciende a alrededor de un millón 500 mil pesos.

Cámara de seguridad capta a presunto asaltante de joyería en Monterrey.

¿Están relacionados?

Ambos atracos son investigados por las autoridades municipales y por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en donde se interpuso la denuncia por el robo millonario en la joyería del centro de Monterrey.

Hasta el momento la autoridad no ha dado a conocer si los robos cometidos en al menos 24 horas están relacionados o se trata de hechos aislados entre sí.