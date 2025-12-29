Denuncian robo millonario en joyería del Centro de Monterrey

El hallazgo fue reportado la mañana de este domingo 28 de diciembre, cuando uno de los trabajadores arribó al local y detectó daños en una de las paredes

Un cuantioso robo fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, luego de que empleados de una joyería descubrieran la sustracción de mercancía valuada en más de un millón de pesos, en un establecimiento ubicado sobre la avenida Benito Juárez, en el Centro de Monterrey.

El hallazgo fue reportado la mañana de este domingo 28 de diciembre, cuando uno de los trabajadores arribó al local para iniciar actividades y, al levantar las cortinas, detectó daños en una de las paredes.

Detectan perforaciones en el inmueble

En el sitio se observaron dos perforaciones, por donde presuntamente ingresaron los responsables del atraco.

Tras una revisión del inmueble, los empleados confirmaron la ausencia de diversas piezas de joyería.

Monto del robo y situación del negocio

De acuerdo con los propietarios, el monto de lo robado asciende a alrededor de un millón 500 mil pesos.

Actualmente, la joyería permanece abierta únicamente para labores de limpieza y apoyo a las diligencias de la investigación.