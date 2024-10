Rinde Samuel tercer Informe en zona periférica 

Hemos dado todo por Nuevo León, estoy muy orgulloso de mi gabinete, estoy muy orgulloso de la gente de Nuevo León, me encanta ir a la Ciudad de México, me encanta ir a Texas, me encanta ir al mundo a presumir que Nuevo León es primer lugar en todo, no hay quién nos gane, y apenas llevamos tres años.

No tengo ni una duda: viene lo mejor para Nuevo León, nos falta el año 4, el 5, el 6, con más experiencia. Entré bien, chavo, pero ahora sí, ya llevo 3, ya le entendí.

Con más ganas, más curtido, ya aguanté madrazos, ya estoy macizo y vamos con toda la periferia a seguir creciendo, a seguir trayendo las mejores empresas, a que lleguen los nuevos camiones, a que lleguen las líneas del Metro, a que lleguen los árboles, los parques, las escuelas, los hospitales, porque para atrás ni para agarrar vuelo.

Vamos a ser y seguiremos el mejor estado de México, expresó.