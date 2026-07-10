Riña por noviazgo habría desencadenado crimen de adolescente

El asesinato del menor se registró la tarde de ayer en Guadalupe, tras un supuesto altercado en donde fue agredido con un arma blanca

Las investigaciones en torno al asesinato de un adolescente de 14 años en el municipio de Guadalupe dieron un giro, luego de que las primeras indagatorias descartaran que el móvil fuera el robo de un teléfono celular y apuntaran a un conflicto sentimental entre jóvenes.

De acuerdo con los testimonios recabados por las autoridades, los involucrados habrían acordado encontrarse luego de sostener una discusión a través de redes sociales, originada por una disputa relacionada con una joven.

Las indagatorias señalan qué Jorge Hugo Martínez, de 14 años, intervino en defensa de un amigo que anteriormente había mantenido una relación sentimental con la actual novia del presunto agresor.

El encuentro ocurrió en el cruce de las calles Aztlán y Tenochtitlán, en la colonia Infonavit La Joya, donde comenzó una discusión.

Durante el altercado, uno de los participantes habría sacado un arma blanca y, tras un forcejeo, Hugo sufrió heridas mortales en el abdomen.

Luego de la agresión, el presunto responsable, escapó a bordo de un taxi de aplicación.

Las autoridades informaron que el sospechoso ya fue identificado y es buscado por la Agencia Estatal de Investigaciones para que responda por estos hechos.