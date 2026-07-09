Asesinan a joven de 15 años para robarle su celular

Luego de sufrir un intento de asalto, un menor de 15 años identificado como Jorge Hugo Martínez murió sobre la vía pública al resistirse

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Luego de sufrir un intento de asalto, un menor de 15 años identificado como Jorge Hugo Martínez murió sobre la vía pública al resistirse.

El terrible hecho ocurrió sobre la calle Aztlán y Tenochtitlán en colonia Infonavit La Joya, donde vecinos mencionaron que Hugo se encontraba acompañado por otros dos amigos, quienes caminaban por la zona, cuando un hombre les cerró el paso para amenazarlo e intentar arrebatarles sus celulares.

Ambos amigos lograron huir del lugar; sin embargo, Hugo se resistió a entregar su celular, recibiendo una herida en el estómago que le causó la muerte.

Tras los gritos, los vecinos lograron salir para intentar auxiliarlo, observando cómo el asaltante huía tomando un destino desconocido; rápidamente llamaron a los cuerpos de emergencia, quienes ya no pudieron hacer nada por el menor.

El cuerpo del joven quedó tendido sobre la vía pública, donde también fue localizado un martillo, presunta arma que le arrebató la vida.

Al lugar arribaron elementos de la policía de Guadalupe, agentes ministeriales y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes acordonaron el perímetro para la recopilación de datos que ayuden con la investigación, así como la búsqueda de cámaras de seguridad que den con el atacante de Hugo.

Según vecinos, cerca de la zona vivía Hugo con su madre, quien lamentablemente llegó al lugar de los hechos sin poder despedirse de su hijo.