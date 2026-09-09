Revelan detención de esposo de joven asesinada en Pesquería

La víctima fue identificada como Celeste Abigail, quien habría sido localizada sin vida al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Lomas del Pinal.

Autoridades de Pesquería revelaron que el esposo de una joven de 21 años, localizada sin vida en la colonia Lomas del Mirador, fue detenido y es investigado por su posible relación con el feminicidio.

La víctima fue identificada como Celeste Abigail, quien habría sido localizada sin vida al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Lomas del Pinal.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven presuntamente sostuvo una discusión con su esposo, Francisco Alejandro “N”, de 22 años, quien aparentemente la habría ahorcado durante la agresión.

Nota relacionada: Asesina a su esposa de 21 años dentro de su casa en Pesquería

El reporte sobre los hechos fue recibido poco después de las 22:00 horas, por lo que elementos policiacos se movilizaron hasta el sector.

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pesquería informó que Francisco Alejandro “N” fue detenido en la misma colonia, luego de que presuntamente agrediera a una oficial durante una intervención policial.

El hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de resistencia de particulares, mientras se investiga su posible participación en el feminicidio de Celeste Abigail.

Será la autoridad investigadora la que determine su situación jurídica y establezca cómo ocurrieron los hechos que terminaron con la vida de la joven.