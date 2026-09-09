Asesina a su esposa de 21 años dentro de su casa en Pesquería

El presunto responsable sería su esposo, Francisco Alejandro, de 22 años, quien aparentemente la habría estrangulado durante una agresión dentro del domicilio.

Una joven de apenas 21 años fue asesinada presuntamente a manos de su propio esposo, en un domicilio de la colonia Lomas del Mirador, en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

La víctima fue identificada como Celeste Abigail, quien habría sido atacada al interior de su vivienda ubicada sobre la calle Lomas del Pinal.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable sería su esposo, identificado como N. Francisco Alejandro, de 22 años, quien aparentemente la habría estrangulado durante una agresión ocurrida dentro del domicilio.

El reporte sobre los hechos fue recibido poco después de las 22:00 horas, por lo que elementos policiacos y cuerpos de emergencia se movilizaron hasta el sector.

A su llegada, localizaron a la joven sin signos vitales, por lo que la zona fue asegurada y se notificó a las autoridades investigadoras.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si Francisco Alejandro ‘N’ fue detenido por estos hechos, mientras agentes ministeriales realizan las investigaciones para establecer qué ocurrió y cuál habría sido el motivo de la agresión.

El cuerpo de Celeste Abigail quedó a disposición del Servicio Médico Forense para la autopsia correspondiente, mientras continúan las indagatorias para esclarecer el caso.