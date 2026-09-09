Revelan autoridades resultado oficial de cateo en San Pedro

La Fiscalía de Nuevo León informó que se aseguraron 9 autos de lujo, joyas y un arma durante cateo en edificio de departamentos en Valle de San Ángel

Un total de nueve vehículos, entre ellos automóviles deportivos y de alta gama, así como un arma corta, joyas, dinero y dispositivos electrónicos, fueron asegurados durante un cateo realizado en un inmueble ubicado sobre la avenida Roberto Garza Sada, en la colonia Valle de San Ángel, en el municipio de San Pedro.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el operativo se realizó durante el día de ayer y fue encabezado por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional.

De acuerdo con la autoridad, el cateo tuvo un resultado positivo y permitió el aseguramiento de nueve vehículos, entre los que se encuentran un Ferrari rojo, un Lamborghini Revuelto gris, un Lamborghini Temerario amarillo, un Rolls-Royce Cullinan color Burnout Grey, dos Cadillac Escalade, un Lamborghini Urus azul, un Aston Martin Vantage Coupé gris y una Dodge Durango blanca.

Además de los vehículos, los agentes localizaron y aseguraron un arma corta con siete cartuchos.

Durante la inspección también fueron encontrados una máquina contadora de dinero y una bolsa para dama que contenía 21 relojes de pulso, un collar, un par de aretes, dos cadenas metálicas, ocho pulseras y siete anillos.

Como parte de las diligencias, las autoridades aseguraron además una computadora portátil y una tableta.

La Fiscalía precisó que la carpeta de investigación permanece activa y que el inmueble quedó asegurado, bajo resguardo de la corporación correspondiente.

La autoridad estatal señaló que el cateo forma parte de una investigación relacionada con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.