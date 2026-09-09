Aseguran autos de lujo por $37 millones en San Pedro

El cateo de un inmueble en Valle de San Ángel derivó en el aseguramiento de dos Ferrari, dos Lamborghini, una Cadillac Escalade y un Rolls-Royce

Autoridades judiciales de Nuevo León y del gobierno federal dieron ayer un golpe al crimen organizado al catear un edificio de departamentos en San Pedro Garza García, donde aseguraron seis vehículos de alta gama con un valor comercial cercano a los $37 millones de pesos.

El operativo fue realizado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) y la Guardia Nacional en Departamentos del Ángel, ubicado, según autoridades, en la avenida Roberto Garza Sada 401, en la colonia Valle de San Ángel, sector Francés, en San Pedro Garza García, como parte de una investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Aunque las autoridades no informaron oficialmente sobre lo asegurado, antes del mediodía de ayer se observó la salida de los vehículos del inmueble.

Entre las unidades aseguradas se encuentran dos Ferrari, dos Lamborghini, una Cadillac Escalade y un Rolls-Royce Cullinan. De acuerdo con una estimación realizada por El Horizonte, basada en precios de referencia del mercado y en el tipo de cambio vigente, el vehículo de mayor valor es un Lamborghini Revuelto, con un precio estimado de alrededor de $10.8 millones de pesos.

Le sigue el Rolls-Royce Cullinan, cuyo precio base estimado de $450,000 dólares equivale aproximadamente a $8.1 millones de pesos.

El tercer vehículo de mayor valor sería un Ferrari F8 Tributo, estimado en unos $6.3 millones de pesos, mientras que el Lamborghini Urus alcanzaría un valor aproximado de $4.6 millones de pesos.

En el caso del Ferrari Roma, la estimación se ubica en alrededor de $4.5 millones de pesos, mientras que una Cadillac Escalade tendría un valor aproximado de $2.6 millones de pesos.

En conjunto, el valor mínimo estimado de los seis vehículos asciende a $37 millones.

También aseguran inmuebles

Las autoridades también aseguraron inmuebles relacionados con la investigación por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque hasta el momento no han revelado el número de propiedades ni los bienes localizados durante el cateo.

La diligencia fue realizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, incluidos peritos especializados.

De acuerdo con las autoridades, la intervención busca localizar documentos, objetos e instrumentos que pudieran estar vinculados con la indagatoria.

La Fiscalía de Nuevo León mantiene abiertas las investigaciones para determinar el origen de los vehículos asegurados y su posible relación con los hechos que se indagan.