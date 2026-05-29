Revelan a DPR IAN como parte del line-up del Fan Fest en NL

De acuerdo con Rodríguez Cantú, este artista referente de la cultura K-pop será parte de los espectáculos planeados para el Mundial 2026

Como parte de las festividades del Mundial 2026, el gobierno de Nuevo León anunció que el cantante DPR IAN será parte del line-up del FIFA Fan Festival que se celebrará en el Parque Fundidora.

En su participación, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, aseguró que se encuentran listos para recibir a las selecciones que disputarán partidos del Mundial 2026, así como a sus aficionados.

De acuerdo con Rodríguez Cantú, este artista que forma parte de la cultura K-pop se presentará el próximo 23 de junio, como parte de la serie de eventos preparados para la justa mundialista.

DPR IAN debutó en 2020 con su sencillo So Beautiful, y más tarde con sus álbumes conceptuales Moodswings In This Order (MITO) y Moodswings In To Order (MIITO).

(MIITO).

La titular de Amar a Nuevo León aseguró que la entidad trabaja "día y noche" para salvaguardar a las personas que serán parte de esta fiesta deportiva durante los 21 días de show.

"Que todo este FIFA Fan Fest hagamos vibrar muy fuerte a Nuevo León. Porque Nuevo León está listo para ser la mejor sede y para demostrarle al mundo como se celebra un Mundial más Norteño"

El gobernador Samuel García agregó que este evento se presentará un día antes del juego de Corea contra Sudáfrica.

"Estamos esperando alrededor de 15,000 coreanos. Muchos ya están aquí desde hace años. Otros 10,000, 15,000 que pueden llegar a este juego, un día antes vamos a tener este K-pop".

Prenderán Fa

Prenderán Fan Fest: Chayanne, Enrique Iglesias e Imagine Dragons

A menos de un mes del inicio de la Copa del Mundo de 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, presentaron este jueves el line up del FIFA Fan Festival que se realizará en el Parque Fundidora.

Entre los artistas confirmados destacan Chayanne, Enrique Iglesias, Imagine Dragons y Grupo Firme, como parte de una cartelera musical que acompañará las actividades mundialistas en la entidad.