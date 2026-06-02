Retiran basurero clandestino en la colonia Cima de Mitras

Autoridades de Santa Catarina realizaron la limpieza de un tiradero clandestino tras denuncias vecinales por acumulación de basura y riesgos sanitarios

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El Gobierno de Santa Catarina llevó a cabo la limpieza de un basurero clandestino ubicado en la colonia Cima de Mitras, donde se acumulaban toneladas de residuos que representaban un riesgo para la salud pública.

Las labores fueron realizadas por personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales en coordinación con trabajadores de Red Ambiental, quienes intervinieron el área localizada en el cruce de las calles Jacaranda, Pino y Ciprés.

Con apoyo de maquinaria especializada, las cuadrillas retiraron basura doméstica, escombro, llantas, cartón y diversos residuos que permanecían dispersos tanto en los alrededores de los contenedores como sobre la vía pública.

La limpieza se efectuó en respuesta a los reportes realizados por habitantes del sector, quienes denunciaron que el problema se había agravado durante los últimos tres meses sin recibir atención oportuna.

De acuerdo con los vecinos, aunque en el sitio existen dos contenedores para la disposición de residuos, estos suelen saturarse rápidamente.

Una vez llenos, personas provenientes de otras zonas continúan depositando basura a un costado, provocando la formación del tiradero clandestino.

Lee aquí la nota completa: Denuncian basurero clandestino en Cima de las Mitras

La acumulación constante de desperdicios terminó por extenderse hacia banquetas y áreas de tránsito, afectando la imagen urbana y la calidad de vida de quienes habitan en el sector.

Riesgo sanitario para las familias

Entre los residuos encontrados había restos de alimentos, muebles y aparatos electrodomésticos en desuso, incluidos refrigeradores abandonados, además de materiales de construcción y objetos de gran volumen.

Los habitantes señalaron que la descomposición de los desechos generó fuertes olores y favoreció la proliferación de moscas, gusanos y roedores, situación que incrementó la preocupación por posibles afectaciones a la salud.

Tras concluir los trabajos de limpieza, el municipio reiteró el llamado a la ciudadanía para hacer un manejo adecuado de los residuos y evitar arrojar basura en terrenos baldíos, espacios públicos o zonas no autorizadas.

Asimismo, exhortó a los habitantes a reportar de manera oportuna la presencia de tiraderos clandestinos para prevenir que este tipo de problemáticas vuelvan a presentarse en colonias del municipio.