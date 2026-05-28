Denuncian basurero clandestino en Cima de las Mitras

Entre los desechos se pueden encontrar restos de comida, llantas, cartón, así como electrodomésticos en desuso, incluyendo refrigeradores

Vecinos de la colonia Cima de Mitras, en el municipio de Santa Catarina, denunciaron la presencia de un basurero clandestino que continúa aumentando de tamaño.

El tiradero se localiza en el cruce de las calles Jacarandas, Pino y Ciprés, donde, de acuerdo con los habitantes del sector, la acumulación de desechos lleva poco más de tres meses incrementándose sin que se atienda la problemática.

Basura se extiende sobre la vía pública

En el sitio existen dos contenedores de basura; sin embargo, los vecinos aseguran que cuando estos se encuentran completamente llenos, personas de otros sectores acuden a depositar sus residuos a un costado, provocando que la basura se extienda sobre la vía pública.

Entre los desechos se pueden encontrar restos de comida, llantas, cartón, así como electrodomésticos en desuso, incluyendo refrigeradores, lo que ha generado una grave situación de insalubridad.

Vecinos alertan por malos olores y fauna nociva

Además, en el área se reporta una gran presencia de moscas, gusanos y roedores, aunado a un olor insoportable, lo que representa un riesgo para la salud de las familias que habitan en la zona.

Ante esta situación, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades municipales de Santa Catarina y Red Ambiental para que acudan al lugar y retiren la importante acumulación de basura, además de implementar acciones que eviten que el problema continúe.