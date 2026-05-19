Resguardan vivienda tras homicidio en Guadalupe

En el lugar fue detenida Antonia N., de 39 años, quien presuntamente habría agredido a su esposo con un objeto punzocortante durante el altercado

Elementos de la Policía de Guadalupe mantienen resguardada una vivienda de la colonia Cañada Blanca, luego de que un hombre fuera asesinado presuntamente por su esposa tras una discusión ocurrida al interior del domicilio.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 22:10 horas en la casa marcada con el número 113 de la calle Concepción del Oro, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar gritos y una fuerte pelea.

Al arribar al sitio, policías municipales localizaron a Juan Ruiz, de 40 años, con heridas de consideración dentro del inmueble, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

En el lugar fue detenida Antonia N., de 39 años, quien presuntamente habría agredido a su esposo con un objeto punzocortante durante el altercado provocándole lesiones en el abdomen y los genitales.

De acuerdo con testimonios de vecinos, las discusiones entre la pareja eran constantes y presuntamente existían antecedentes de violencia familiar.

Habitantes del sector señalaron que horas antes observaron al ahora fallecido, conocido como “El Veracruzano”, acudir a un depósito cercano y posteriormente regresar al domicilio.

Más tarde comenzaron los gritos y la pelea que terminó en tragedia.

Vecinos indicaron que la mujer habría manifestado en diversas ocasiones estar cansada de presuntos maltratos.

En el domicilio también se encontraban hijos de la pareja, algunos mayores de edad, quienes permanecieron en el lugar mientras agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales realizaban las investigaciones correspondientes.

La vivienda continúa bajo resguardo de la Policía de Guadalupe, mientras que vecinos del sector se dijeron consternados por lo ocurrido, asegurando que aunque las discusiones eran frecuentes, nunca imaginaron un desenlace fatal.