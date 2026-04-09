Reserva Fiscalía identidad de sospechoso de feminicidio de niñera

Autoridades catearon ayer martes el domicilio donde fue localizado el cuerpo de la mujer con la finalidad de recabar datos para la investigación

Aunque había trascendido que el principal sospechoso del feminicidio de la mujer encontrada sin vida al interior de un cuarto de renta en la colonia Central, ubicado sobre la avenida Rodrigo Gómez, era la expareja de la víctima, el fiscal del estado, Javier Flores, no lo confirmó.

Al ser cuestionado sobre el avance de las investigaciones, el funcionario se limitó a señalar que son “actos reservados”.

“Son actos reservados que tenemos pero pronto tendremos novedades de ese asunto”, dijo al término de la reunión de seguridad realizada al interior del Palacio de Gobierno.

En relación con la pancarta con la leyenda de “chicas nuevas”, que fue visiblemente borrada con pintura blanca en el inmueble ya cateado marcado con el número 350A, de color crema y tres pisos, el fiscal aclaró que ese elemento no forma parte de la carpeta de investigación.

Explicó que los agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, se enfocan únicamente en el delito de feminicidio.

Cuestionado sobre señalamientos en redes sociales, donde usuarios indicaban que el inmueble presuntamente era utilizado como un lugar de citas, el fiscal respondió: “No, la verdad el objetivo principal es la investigación del homicidio”.

Asimismo, detalló que el cateo realizado el día de ayer en el mismo inmueble donde fue localizado el cuerpo de la mujer tuvo como finalidad recabar datos de prueba para fortalecer la investigación.

“El objetivo era obtener datos de prueba para justificar e integrar en detalle debidamente formal la carpeta”, dijo.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como Francisca, de 30 años de edad, fue encontrada sobre una cama con golpes en diversas partes del cuerpo.

Posteriormente, la Fiscalía estatal confirmó que la causa de muerte fue estrangulamiento, conforme a los resultados de la autopsia de ley.

Se informó que Francisca se desempeñaba como niñera y habitaba en ese mismo domicilio, donde rentaba un cuarto en la segunda planta del inmueble.

Fueron vecinos del sector quienes indicaron que, días previos al hecho violento, se le vio a Francisca discutir con un hombre, presuntamente su expareja.