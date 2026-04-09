Catean domicilio tras feminicidio de niñera en Monterrey

Personal de la Agencia Estatal de Investigación buscan indicios tras el crimen registrado el pasado viernes en uno de los departamentos del lugar

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Agentes de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, adscritos al grupo de Feminicidios, efectuaron un cateo en un domicilio marcado con el número 350, ubicado sobre la avenida Rodrigo Gómez, en su cruce con Río Magallanes, en la colonia Central, al norponiente de la ciudad.

En el sitio se desplegaron autoridades de seguridad del estado y municipio como el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, además de elementos ministeriales y policiales de Monterrey.

El inmueble intervenido, de color crema y de tres pisos, se encontraba entre dos comercios y contaba con cámaras de seguridad en el acceso principal. De acuerdo con las autoridades, se trataba del mismo domicilio donde, durante la madrugada del viernes 3 de abril, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer con signos de violencia.

Según los primeros reportes, la víctima, identificada como Francisca, de aproximadamente 30 años de edad, fue encontrada sobre una cama con golpes en diversas partes del cuerpo. Posteriormente, la Fiscalía estatal confirmó que la causa de muerte fue estrangulamiento, conforme a los resultados de la autopsia de ley.

Se informó que Francisca se desempeñaba como niñera y habitaba en ese mismo domicilio, donde rentaba un cuarto en la segunda planta del inmueble. Hasta el momento, se desconoce quién realizó el llamado a los números de emergencia, sin embargo, al arribo de las autoridades, la mujer ya no contaba con signos vitales.

Las investigaciones apuntaron como principal línea a la expareja de la víctima. Vecinos señalaron que Francisca vivía sola, pero que días antes del crimen habría sostenido una discusión con un hombre, quien hasta ahora no ha sido identificado pero ya es buscado por las autoridades.

El cateo se llevó a cabo como parte de las diligencias para recabar indicios que permitieran esclarecer el móvil del ataque, así como obtener pistas que condujeran a la localización del principal sospechoso y fortalecer la carpeta de investigación, la cual estaba a cargo de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres.

Cabe señalar que en la fachada del domicilio cateado se apreciaba una leyenda con la frase “chicas nuevas”, la cual había sido cubierta con pintura.