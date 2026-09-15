Rescatan a perrita tras presunto maltrato en Cadereyta

Será el Ministerio Público el encargado de determinar si existe responsabilidad penal por los hechos y definir la situación jurídica de ambos detenidos.

Una perrita que presuntamente fue víctima de maltrato animal en la colonia Valle del Roble, en Cadereyta Jiménez, fue rescatada con vida y permanece bajo resguardo, mientras que dos personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público.

Los hechos se registraron sobre la calle Guanábana, en el sector Eucalipto, luego de que se reportara una presunta agresión contra el animal. La situación generó indignación entre habitantes del sector y derivó en la intervención de elementos de la Policía Municipal.

Tras atender el reporte, los uniformados localizaron a la perrita y procedieron a detener a dos personas, identificadas como Paula ‘N’, de 45 años, y Marco Antonio ‘N’, de 51, quienes quedaron a disposición de la autoridad investigadora.

Será el Ministerio Público el encargado de determinar si existe responsabilidad penal por los hechos y definir la situación jurídica de ambos detenidos.

Respecto a la perrita, personal del municipio informó que se encuentra con vida y a salvo. De manera preliminar, se estima que tiene entre un año y medio y dos años de edad.

Hasta el momento, el municipio no cuenta con el nombre del animal, debido a que sus propietarios no han proporcionado ese dato. De manera informal, elementos de la comandancia se han referido a ella como “Estrellita” o “Blanquita”, aunque ninguno de estos nombres ha sido confirmado oficialmente.

El animal permanece bajo resguardo mientras se realiza el procedimiento correspondiente para que sea recibido por Bienestar Animal del Estado, donde continuará con atención y protección.

El gobierno municipal señaló que desde que tuvo conocimiento del caso giró instrucciones a la Policía Municipal para intervenir y proteger a la perrita, además de solicitar el seguimiento de la Dirección de Bienestar Animal.

Las autoridades municipales reiteraron que no tolerarán el maltrato animal y aseguraron que darán seguimiento al caso, respetando el debido proceso y dejando en manos del Ministerio Público la investigación y determinación de responsabilidades.