Detienen a dos presuntos agresores de una perrita en Cadereyta

La detención ocurrió luego de que se difundiera en redes un video donde presuntamente Marco Antonio ‘N’ aparece agrediendo a una perrita.

Dos personas fueron detenidas y quedaron a disposición del Ministerio Público, señaladas por su presunta participación en un caso de maltrato animal ocurrido en la colonia Valle del Roble, en Cadereyta Jiménez.

La detención se realizó después de que comenzara a circular un video en redes sociales, en el que presuntamente se observa a un hombre identificado como Marco Antonio ‘N’ agrediendo a una perrita.

Tras la difusión de las imágenes, autoridades atendieron el reporte sobre el caso y ubicaron a los señalados sobre la calle Guanábana, en el sector Eucalipto de la colonia Valle del Roble.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Cadereyta, Marco Antonio ‘N’, de 51 años, y Paula ‘N’, de 45, fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público por su presunta relación con el delito de maltrato animal.

En el caso de Marco Antonio ‘N’, las autoridades señalaron que cuenta con antecedentes por robo de vehículo.

La perrita quedó bajo resguardo de elementos de la Policía de Cadereyta y, de acuerdo con el reporte oficial, se encontraba sana y salva.

Ahora será el Ministerio Público quien lleve a cabo las investigaciones para establecer lo ocurrido y determinar la posible responsabilidad de las personas detenidas.