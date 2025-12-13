Rescatan a don Carlos de la calle; lo trasladan a albergue

Tras vivir en situación de calle e insalubridad, don Carlos recibió el apoyo de las autoridades para ser trasladado a un albergue

Luego de que fuera denunciado a INFO7 el caso de abandono de un señor de la tercera edad en la colonia Moderna quien vivía en situación de calle e insalubridad, finalmente DIF de Monterrey y DIF de Nuevo León acudieron al reporte parar atender al adulto mayor.

Ahora don Carlos fue trasladado a un albergue donde recibirá cuidado, alimentación y atención médica; así lo dio a conocer la directora General del DIF Nuevo León, Gloria Bazán.

Con la tranquilidad que tendrá un techo y un lugar para dormir, don Carlos se mostraba contento por poder contar con la oportunidad de una mejor calidad de vida.

Por su parte, su hermano Luis Díaz dijo sentirse un poco triste por no poderlo cuidar debido a que sus condiciones de salud no se lo permiten, pero confió en que estará en un mejor lugar donde pueda ir a visitarlo.

En tanto, el procurador de la Defensa del Adulto Mayor, Cristhian Bocanegra, invitó a denunciar los casos de maltrato y abandono a personas de la tercera edad para poder canalizarlos adecuadamente y tengan una vejez digna.



