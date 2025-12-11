Piden ayuda para hombre en abandono en la colonia Moderna

Don Carlos pasa el día y la noche en su silla de ruedas bajo un techo de lámina sin protección alguna tras ser sacado del domicilio en que vivía

Vecinos de la Colonia Moderna pidieron el apoyo a las autoridades para un vecino de la tercera edad que fue sacado de su vivienda tras un problema de intestado y fue olvidado por sus familiares.

Don Carlos Díaz ahora vive en la intemperie, en condiciones insalubres y batalla con la movilidad pues le fue amputada una pierna debido a complicaciones con la diabetes.

Sin importar si hace frío o calor, viento o lluvia don Carlos ahora pasa el día y la noche en su silla de ruedas bajo un techo de lámina medio cubierto por una lona, sin protección alguna.

Pese a sus circunstancias, una vecina tenía su tarjeta del Bienestar para retirarle el dinero cada bimestre, pero no se lo daba completo.

Ante esta situación la vecina negó que abusara de la situación de don Carlos, pero sí reconoció que solo le daba 3 mil pesos de los 6 mil 200 de la pensión y lo demás lo administraba para su comida y medicamentos.

Y aunque le fueron regresados sus documentos ante las cámaras de INFO7, vecinos de la calle Durazno pidieron no olvidarse de don Carlos y ayudarlo de corazón.



