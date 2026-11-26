Rescatan a 79 personas, incluidos menores, en Galeana; investigan explotación laboral tras muerte de adolescente rarámuri.

Un total de 79 personas, entre ellas menores de edad, fueron rescatadas durante un cateo en un inmueble de la localidad de El Potosí, en el municipio de Galeana, donde la Fiscalía de Nuevo León investiga posibles hechos de explotación laboral.

El operativo se realizó tras el fallecimiento de una adolescente de 16 años, perteneciente al pueblo rarámuri, cuyo cuerpo fue localizado en un inmueble de esta comunidad.

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De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la causa de muerte de la menor todavía está pendiente de determinarse, a la espera de los resultados de los estudios de patología.

Como parte de las investigaciones, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Arista y Cuauhtémoc, donde localizaron a 79 personas.

El grupo estaba integrado por 35 mujeres adultas, 16 adolescentes, 11 niños, siete niñas y 10 hombres adultos.

Durante la misma diligencia, los agentes detuvieron a tres personas por hechos presuntamente constitutivos del delito de narcomenudeo.

El caso se relaciona con las investigaciones por posibles condiciones de explotación laboral en campos agrícolas de la región, donde las personas rescatadas presuntamente participaban en actividades relacionadas con la cosecha de papa.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, informó que su dependencia brindó atención psicológica y realizó valoraciones de riesgo a las mujeres y menores que fueron trasladados a Monterrey.

La funcionaria señaló que durante las entrevistas iniciales detectaron condiciones de vulnerabilidad y temor entre algunas mujeres ante la posibilidad de separarse de sus parejas e hijos.

“Muchas de ellas tenían un tipo de alienación hacia el patrón, como que venían medio aleccionadas. Algunas de ellas no hablaban ni siquiera español. Ellas estaban temerosas porque no querían separarse de sus parejas, porque vivían con parejas y con hijos”, señaló.

Buchanan detalló que las personas atendidas eran originarias de Chihuahua y Sinaloa, y que algunas habían sido trasladadas previamente a otros centros de trabajo.

La Fiscalía informó que mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos del caso.