Investigan la muerte de una adolescente de 16 años hallada sin vida en una casa de campaña en Galeana; detienen a su contratista.

Autoridades de la agencia estatal de investigaciones del departamento de feminicidios investigan la muerte de una adolescente que fue encontrada muerta en una casa de campaña en Galeana.

De acuerdo a las primeras investigaciones, una fuente policiaca refiere que la adolescente originaria de Urique, Chihuahua, de 16 años de edad, fue contratada para trabajar recolectando papas al sur del Estado.

Sin embargo, durante el fin de semana, las autoridades policiacas reciben el reporte de una persona sin vida en calle Cuauhtémoc y doctor Coss en el Ejido el Potosí en Galeana, donde fue encontrada Elva, de 16 años de edad.

Después de localizar a la adolescente sin vida, las autoridades realizaron un cateo en la bodega donde se encontraban las casas de campaña de los trabajadores.

Las autoridades detuvieron al hombre que contrató a los trabajadores, entre ellos a la menor de edad.

La fuente policiaca señaló que no se encontraron huellas de violencia en el cuerpo del adolescente localizado sin vida, por lo que esperan a la autopsia de ley que corresponde.