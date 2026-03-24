Reportan helada en ejido de Galeana, Nuevo León

Con temperatura de 1 grado centígrado y zonas cubiertas con hielo fue como amaneció en comunidades del municipio de Galeana, este lunes

En contraste con las condiciones climáticas que se presentan en la zona metropolitana de Monterrey, durante esta mañana se reportaron heladas en el municipio de Galeana.

Protección Civil de Nuevo León informó que en la comunidad El Orito se registraron temperaturas de 1 grado centígrado, lo que provocó heladas en la zona, este lunes.

Durante este fin de semana en la urbe regia se presentó un clima cálido con temperatura superior a los 32 grados en promedio.

En su actualización más reciente, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para la Mesa del Norte ambiente fresco a frío con posibles heladas en zonas altas de Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes, así como muy frío con posibles heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Durante la tarde, ambiente cálido en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas (sur) y San Luis Potosí; caluroso en Chihuahua y Durango (noroeste), prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua (suroeste) y Durango (noroeste).

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas; de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua y Aguascalientes.