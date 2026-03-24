Clima en Monterrey lunes 23 de marzo - Máxima de 31 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 31 grados y panorama de cielo mayormente despejado para esta jornada de lunes.
Mañana martes se espera una temperatura mínima de 17 grados y máxima de 32 grados.
Pronóstico meteorológico general
Para hoy, prevalecerá una circulación ciclónica y vaguada en altura, asociada a un canal de baja presión en superficie, lo que ocasionarán intervalos de chubascos en estados del occidente, centro, oriente y sur del país, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Puebla y Veracruz.
Otro canal de baja presión en el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del mar Caribe, generará lluvias y chubascos en Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Oaxaca.
Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso sobre la República Mexicana.
Asimismo, continuará la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Jalisco (centro y sur), Colima (este), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este); finalizando en Sinaloa, e iniciando a partir de hoy en Michoacán (centro y suroeste) y Chiapas (suroeste).
Finalmente, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte y noreste de México, propiciará fuertes rachas de viento en dicha región.