Clima en Monterrey lunes 23 de marzo - Máxima de 31 grados

Clima en Monterrey con ambiente templado para esta jornada de lunes en donde la temperatura máxima será de 31 grados con cielo mayormente despejado

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 31 grados y panorama de cielo mayormente despejado para esta jornada de lunes.

Mañana martes se espera una temperatura mínima de 17 grados y máxima de 32 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, prevalecerá una circulación ciclónica y vaguada en altura, asociada a un canal de baja presión en superficie, lo que ocasionarán intervalos de chubascos en estados del occidente, centro, oriente y sur del país, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Puebla y Veracruz.

Otro canal de baja presión en el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del mar Caribe, generará lluvias y chubascos en Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Oaxaca.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso sobre la República Mexicana.

Asimismo, continuará la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Jalisco (centro y sur), Colima (este), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este); finalizando en Sinaloa, e iniciando a partir de hoy en Michoacán (centro y suroeste) y Chiapas (suroeste).

Finalmente, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte y noreste de México, propiciará fuertes rachas de viento en dicha región.