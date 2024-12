Reportan casi 200 avistamientos de osos; descartan ataques

En el estado, pero principalmente en la zona metropolitana, se ha disparado la presencia del oso negro por lo que Protección Civil del estado llamó a la población a extremar precauciones y seguir los protocolos en el manejo de esta especie.

En lo que va del año, indicó el director de esa dependencia, Erik Cavazos, van 196 avistamientos principalmente en la zona sur de Monterrey y San Pedro.

Afortunadamente, señaló el funcionario, no se ha registrado ningún ataque a personas, pero para que eso suceda se tiene que concientizar a la población sobre algunas medidas.

Entre los protocolos está el llamar al 911 cuando se detecte la presencia de un ejemplar en zonas urbanas, no alimentarlos ni darles agua, tener un manejo adecuado de los residuos domésticos mediante la colocación de rejas para que sea inaccesible para los osos.

“El oso negro es un oso en el cual como lo hemos dicho y comentado no es el oso cariñoso, no es el oso de juguete, pero es un oso que tenemos que convivir con él, es un oso que está en nuestra parte de la sierra en la cual los avistamientos los hemos tenido más frecuentemente en ciertas zonas; afortunadamente no hemos tenido y no se ha presentado ningún ataque de ninguno de ellos hacia ninguna persona.

“Es de hacer conciencia a la ciudadanía que debemos de convivir con el oso negro, es respetar su espacio y proteger su hábitat, la prevención y la seguridad son la clave para garantizar una coexistencia armónica entre humanos y naturaleza, y estar bendecidos que tenemos osos negros, mapaches, jabalíes, pumas.

“Y más importante, los tlacuaches que son parte fundamental para el control de plagas en lo que es su hábitat, es coexistir con ese tipo de fauna”, indicó Cavazos.

El jueves 5 de diciembre, se dio a conocer que ninguno de los municipios metropolitanos han cumplido el ordenamiento de adecuar sus reglamentos a la norma estatal ambiental con la que se busca prevenir que los osos accedan a residuos que, según el estado, es el gran detonador de la presencia de osos.

En la conferencia Nuevo León Informa, Cavazos Cavazos dijo que también tienen reportes de avistamientos en el centro de Cerralvo, Bustamante, Santiago y Villaldama.

Señaló que seguir los protocolos es también proteger a la población y a otras especies como el zorro gris, puma, jabalí que tienen presencia se da en la zona noreste del país como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y parte de Tamaulipas.

“Parques y Vida Silvestre en parte de sus pláticas, de sus protocolos, de la convivencia que ha tenido con la ciudadanía y nosotros (PC) la recomendación es contar con este tipo de dispositivos en los fraccionamientos, en nuestra casa, si sabemos que vivimos cerca de la montaña y que ha habido avistamientos muy constantes, es tener este tipo de contenedores o en su caso no sacarlos a la calle y tenerlos obviamente en nuestros patios resguardados”, precisó.

“Recuerden que el oso baja y lo que encuentre fácil y lo que le dejemos; insistimos, uno es el manejo de residuos que es muy importante y la otra no invitarlos a dejarles de comer”, agregó.

Se exhortó a los residentes no dejar la comida de nuestras mascotas por la noche o el agua, por lo mismo que los osos tienen un olfato muy sensible.

“Cualquier alimento, comida que dejemos obviamente ellos van a buscarla e insistimos, va a ser un patrón repetitivo que estén buscando la comida”, dijo.

“Es un animal protegido en peligro de extinción y nosotros lo debemos de proteger, porque es un ser vivo que habita en Nuevo León”, señaló Cavazos.

