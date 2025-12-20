Reporta Fuerza Civil saldo positivo tras explosiones en Dr. Coss

Gerardo Escamilla, titular de Seguridad estatal, descartó algún riesgo para la población civil, ya que estos hechos se han registrado en zonas aisladas

“Se mantiene con saldo positivo”, fue lo dijo el secretario de Seguridad del estado, Gerardo Escamilla, cuando fue cuestionado sobre los recientes casos de explosiones de presuntos artefactos explosivos en el municipio de Doctor Coss.

El funcionario estatal aseguró que en esta zona se mantiene presencia permanente de Fuerza Civil. Señaló que existe una base fija de corporación estatal en el municipio.

“En el municipio de Dr Coss mantenemos la presencia permanente. Tenemos una base de Fuerza Civil ahí. Es importante mencionar que han sido localizados estos artefactos localizados, afortunadamente los elementos de Fuerza Civil, la ciudadanía se mantiene con un saldo positivo, no hemos tenido ninguna situación relevante”, dijo durante la última mesa de seguridad del año, realizada en Palacio de Gobierno.

Escamilla recalcó que los incidentes se han presentado en áreas alejadas de la población y sin riesgo directo para la comunidad, reiterando que se trata de zonas despobladas.

“Estos incidentes han sido totalmente despobladas y aisladas de la comunidad”, precisó.

No obstante, los tres hechos registrados en el municipio contrastan con el balance positivo señalado por el secretario pues han dejado como saldo una persona sin vida, una persona lesionada y varios elementos de Fuerza Civil heridos.

El titular de Seguridad agregó que existe comunicación constante con el alcalde del municipio, José Guadalupe Ríos Ríos, y que el tema ha sido abordado de manera directa en las reuniones de seguridad.

“Tenemos una comunicación con el alcalde y con las autoridades locales y hemos abordado el tema aquí en la mesa de seguridad y vamos a reforzar las laboras de inteligencia y estamos trabajando”, agregó.

Casos de explosiones de presuntos artefactos explosivos

De acuerdo con la información oficial, el primer hecho ocurrió en la comunidad de El Zacate, en San José, donde una persona que no fue identificada perdió la vida tras la activación de un artefacto explosivo.

El segundo incidente se registró en la comunidad de Francisco I. Madero, cuando una patrulla de Fuerza Civil activó un presunto artefacto explosivo durante un recorrido de vigilancia, dejando como saldo a cinco elementos heridos.

El tercer caso ocurrió en la comunidad de El Serafín, donde una persona resultó lesionada, presuntamente un campesino, además de que se reportaron daños a la camioneta que conducía.

Hasta el momento, las autoridades estatales informaron que no se ha activado el Operativo Muralla en la zona, aunque se mantiene la vigilancia y el reforzamiento de labores de inteligencia en el municipio.