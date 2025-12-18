Explota otra mina en Dr. Coss; hombre resulta lesionado

En este último hecho el campesino se desplazaba en una camioneta de redilas qué con el movimiento activo el explosivo y resultó lesionado

Un hombre resultó lesionado tras la explosión de otra mina colocada en un camino del municipio de Doctor Coss.

Los hechos se registran a una semana de que un campesino perdiera la vida en un hecho similar también en ese municipio.

En este último hecho el campesino se desplazaba en una camioneta de redilas qué con el movimiento activo el explosivo.

De acuerdo al reporte de la autoridad, la unidad terminó muy dañada de su parte frontal por ello evitó que el impacto llegara a la cabina donde iba el conductor quien solo presentó lesiones leves.

En sus primeras declaraciones tras el primer suceso, las autoridades revelaron que es la disputa entre grupos de la delincuencia organizada lo que ha convertido el lugar en un campo minado.