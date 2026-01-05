Regresan familias a Monterrey tras vacaciones decembrinas

Con el fin del periodo vacacional y el próximo regreso a clases, la Central de Autobuses registra flujo constante de personas que vuelven listos para la rutina

Miles de familias comenzaron a regresar a Monterrey luego de concluir las fiestas decembrinas, a pocos días del reinicio del ciclo escolar de educación básica. El retorno paulatino a la ciudad ya se refleja en la actividad registrada en la Central de Autobuses, donde desde temprana hora del domingo se observó un flujo constante de pasajeros.

Central de Autobuses concentra arribos y salidas

De acuerdo con lo observado en la terminal, los estados vecinos encabezaron la lista de destinos más frecuentes. Entre ellos se encuentran Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas, entidades que tradicionalmente mantienen un alto flujo de movilidad con Monterrey durante los periodos vacacionales.

Usuarios de la Central de Autobuses señalaron que el regreso responde principalmente a compromisos laborales y escolares, luego de varios días de convivencia familiar fuera de la ciudad. Algunos viajeros indicaron que, pese a la intención de extender su estancia, las obligaciones cotidianas obligaron a retomar actividades.

Flor García compartió que viajó a Matamoros durante las vacaciones y que, aunque consideró permanecer más tiempo, tuvo que volver a Monterrey para cumplir con compromisos pendientes.

Familias foráneas retoman actividades en la metrópoli

Además de los regiomontanos, personas originarias de otros estados, pero que desde hace años residen en Monterrey, aprovecharon el periodo decembrino para reencontrarse con sus familiares. Para muchos, el regreso representó una despedida emotiva, marcada por la distancia que implica vivir fuera de su lugar de origen.

Guadalupe Mendoza, originaria de Oaxaca, relató que su visita fue únicamente durante las vacaciones y que tuvo que regresar para reincorporarse a su trabajo. Señaló que parte de su familia permanece en su estado natal, lo que hizo más difícil la despedida.

Regreso a clases impulsará mayor movilidad

Autoridades y operadores de transporte prevén que el número de arribos a Monterrey aumente conforme avance la semana, especialmente en los días previos al regreso a clases de nivel básico.

Área Metropolitana retomará su ritmo habitual

Con el regreso de miles de personas, se espera que distintos sectores de la ciudad, como el comercio, el transporte público y los servicios educativos, recuperen su dinámica regular. El retorno de las familias también impacta en la movilidad urbana, principalmente en accesos carreteros y terminales de transporte.