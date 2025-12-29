¿Cuándo es el regreso a clases este 2026 en Nuevo León?

Descubre cuándo concluyen las vacaciones de invierno 2025‑2026 y aprovecha los días de asueto que aún quedan en el calendario escolar para planear el año

Las escuelas de educación básica ya tienen definidas las fechas de vacaciones por la temporada invernal, de acuerdo con el calendario escolar oficial 2025‑2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Según el calendario escolar, las vacaciones de invierno comenzarán el 22 de diciembre de 2025 y concluirán hasta el viernes 9 de enero de 2026, lo que permite a estudiantes y docentes un receso prolongado antes de reanudar actividades. Tras este periodo, las aulas volverán a recibir a la comunidad educativa el lunes 12 de enero, marcando el inicio de actividades del segundo semestre del ciclo escolar.

¿Qué días de asueto escolar quedan en 2026?

Además de las vacaciones de invierno, el calendario escolar 2025‑2026 contempla varios días de asueto oficiales durante el año 2026, en los cuales no habrá clases en educación básica. Estos días están alineados con fechas históricas y conmemorativas que forman parte de la tradición educativa nacional.

Entre los días de descanso programados, el lunes 2 de febrero será feriado por la conmemoración del Día de la Constitución, que originalmente se celebra el 5 de febrero pero que se recorre para generar un descanso largo para estudiantes y docentes. De igual forma, el lunes 16 de marzo será descanso escolar por el natalicio de Benito Juárez, una de las figuras históricas más importantes de México.

Entrando en el mes de mayo, el calendario también contempla días de asueto que permitirán pausas dentro del segundo semestre del ciclo escolar. El viernes 1 de mayo será feriado por el Día del Trabajo, una fecha que reconoce la contribución de los trabajadores y que tradicionalmente no se imparte clase en las escuelas.

Asimismo, el martes 5 de mayo quedará como descanso escolar por la conmemoración de la Batalla de Puebla, fecha histórica que evoca la resistencia mexicana en 1862. Finalmente, el viernes 15 de mayo será un día sin clases por el Día del Maestro, en reconocimiento al papel fundamental del personal docente en el proceso educativo de millones de estudiantes.

Además de los días feriados y las vacaciones, el calendario contempla sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE) que generan días sin clases para alumnos y son utilizados por docentes para evaluar avances, planificar actividades pedagógicas y tomar decisiones que fortalezcan el aprendizaje.

Estos días, por lo general programados para los últimos viernes de cada mes, son parte integral de la organización escolar y contribuyen a mantener la continuidad educativa en beneficio de toda la comunidad escolar.