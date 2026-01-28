Info 7 Logo
Regio que apoyará a mellizos denuncia robo en su oficina

Por: Patricia Agüero

27 Enero 2026, 15:16

Fue a través de sus redes sociales donde el empresario de una concesionaria de vehículos dio a conocer que amantes de lo ajeno se llevaron dinero

Heriberto Vargas, el regio que apoyará a los papás de mellizos que tienen que trasladar con tanques de oxígeno en CDMX, fue víctima de los amantes de lo ajeno.

Fue a través de sus redes sociales donde el empresario de una concesionaria de vehículos dio a conocer los hechos.

Según la publicación, él o las personas ingresaron a su oficina y se llevaron dinero, aunque no especificó la cantidad. Sin embargo, les dejó un mensaje contundente:

roban-regio-mellizos.jpg

"Todo el dinero que se llevaron no cambia nada. Ojalá y les sirva para algo, y no para seguir aprendiendo y haciendo puras pndjadas (sic)  bola de hu...", se lee en la publicación.

Heriberto Vargas también aseguró que los presuntos responsables serán encontrados para ser presentados ante las autoridades.

roban-regio-ayuda-mellizos.jpg

El video de los mellizos se hizo viral la semana pasada después de que una ciudadana que se dirigía a una entrevista de trabajo se sorprendió al ver a los papás caminando con dos tanques de oxígeno mientras cargaban a sus bebés.

La escena causó conmoción entre la ciudadanía y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Heriberto fue una de las personas que se sensibilizó por las imágenes y "levantó la mano" para ayudar a la pareja regalándoles un vehículo.

En sus redes sociales pidió el apoyo de la sociedad para identificar y localizar a la pareja. Y como en muchas otras ocasiones, las redes sociales hicieron su 'magia' y la pareja fue localizada.

Tras ponerse en contacto, Heriberto confirmó que la entrega del coche a la pareja se realizará del 6 al 15 de febrero 'con el respeto que esta historia merece'.

regio-regala-carro-papas-mellizos.jpg

