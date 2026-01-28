Regio que apoyará a mellizos denuncia robo en su oficina

Fue a través de sus redes sociales donde el empresario de una concesionaria de vehículos dio a conocer que amantes de lo ajeno se llevaron dinero

Heriberto Vargas, el regio que apoyará a los papás de mellizos que tienen que trasladar con tanques de oxígeno en CDMX, fue víctima de los amantes de lo ajeno.

Según la publicación, él o las personas ingresaron a su oficina y se llevaron dinero, aunque no especificó la cantidad. Sin embargo, les dejó un mensaje contundente:

"Todo el dinero que se llevaron no cambia nada. Ojalá y les sirva para algo, y no para seguir aprendiendo y haciendo puras pndjadas (sic) bola de hu...", se lee en la publicación.

Heriberto Vargas también aseguró que los presuntos responsables serán encontrados para ser presentados ante las autoridades.

El video de los mellizos se hizo viral la semana pasada después de que una ciudadana que se dirigía a una entrevista de trabajo se sorprendió al ver a los papás caminando con dos tanques de oxígeno mientras cargaban a sus bebés.

La escena causó conmoción entre la ciudadanía y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Heriberto fue una de las personas que se sensibilizó por las imágenes y "levantó la mano" para ayudar a la pareja regalándoles un vehículo.

En sus redes sociales pidió el apoyo de la sociedad para identificar y localizar a la pareja. Y como en muchas otras ocasiones, las redes sociales hicieron su 'magia' y la pareja fue localizada.

Tras ponerse en contacto, Heriberto confirmó que la entrega del coche a la pareja se realizará del 6 al 15 de febrero 'con el respeto que esta historia merece'.