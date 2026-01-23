Regio apoyará a padres que cargan oxígeno para sus mellizos

Yessenia Barraza captó un emotivo acto de amor entre una pareja con sus pequeños mellizos de 2 meses sin pensar que conmovería a todo un país

Sin imaginar que su traslado a una cita de trabajo captaría un acto de amor, Yessenia Barraza hizo viral esta historia que está conmoviendo a la sociedad en México.

Yessenia Barraza captó un emotivo acto de amor entre una pareja con sus pequeños mellizos de 2 meses sin pensar que conmovería a todo un país.

Fue el pasado 8 de enero del año en curso cuando Yessenia se dirigía en un taxi de aplicación en la Ciudad de México para una entrevista de trabajo. Acostumbrada a escribir crónicas de lo que observa y reflexionar, ese día captó algo que la sorprendió.

Un hombre y una mujer cargando a dos bebés respectivamente pegados a sus pechos gracias a las cangureras, lo que le llamó la atención, pero cuál fue su sorpresa cuando observó que el papá cargaba dos tanques de oxígeno que eran utilizados por los bebés.

"Vean eso, el papá va cargando con los dos tanques de oxígeno de los dos bebitos. No, qué difícil. Qué triste, Diosito, sánalos", expresó la mujer mientras los grababa.

Yesenia decidió compartir la historia acompañada de una reflexión en sus redes sociales.

Y ahí entendí algo.

La maternidad es dura.

La paternidad también.

Y la vida… a veces no viene ligera.

Hay historias fuertes y silenciosas que no vemos todos los días, pero eso no significa que no existan.

Hay familias que no posan.

Solo avanzan, se lee en parte de su publicación en Facebook.

Sin buscar viralizarse, solo por haber compartido una reflexión, el video de la pareja y sus bebés rápidamente alcanzó la cifra de 16 millones de visualizaciones desde el día de su publicación: 19 de enero.

Historia conmueve a la sociedad

La historia de Yessenia se viralizó, conmoviendo a más de una persona a través de redes sociales.

Una de ellas fue Heriberto Vargas, quien junto a su esposa decidieron regalarle a la pareja un carro y por eso comenzó la búsqueda de ellos para identificarlos.

"Soy papá, y sé lo que es luchar todos los días por tus hijos, levantarte temprano, batallar, pero no rendirte jamás", escribió en su cuenta de Facebook.

Heriberto es originario de Nuevo León, dueño de una concencionaria de automóviles, y la distancia no fue impedimento para ayudar a esta pareja y sus mellizos.

Como en muchos otros casos, el Internet hizo su 'magia' y, con el apoyo de la ciudadanía, la pareja fue identificada y ya se contactaron con Yessenia, quien a su vez los contactó con Heriberto.