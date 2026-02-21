Refuerzan vigilancia en Preparatoria 16 por amenazas de tiroteo

Cada uno de los salones de clases fue revisado por los detectives en busca de armas o artefactos que pudieran afectar la integridad del alumnado.

Ante las amenazas de tiroteos en preparatorias de la UANL, las autoridades estatales y municipales reforzaron la vigilancia.

Unidades de la Policía Ministerial y de la policía de San Nicolás llegaron hasta las instalaciones de la preparatoria número 16 en la colonia Iturbide.

Los efectivos estatales permanecieron por varios minutos frente al plantel ubicado en las calles de Oviedo y Castilla.

Posteriormente, y apoyados por binomios caninos, los efectivos ingresaron al plantel ubicado.

Cada uno de los salones de clases fue revisado por los detectives en busca de armas o artefactos que pudieran afectar la integridad del alumnado.

Las amenazas de agresión contra los planteles comenzaron a circular a través de las redes sociales desde la semana pasada.

En las publicaciones se daba a conocer que habría tiroteos en preparatorias de la universidad.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han localizado algún indicio dentro de las escuelas.