Amenaza de balacera en Prepa 2 moviliza a policías en Monterrey

Una presunta amenaza de balacera en la Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León movilizó a corporaciones policiacas en el sector Obispado, en Monterrey.

De acuerdo con reportes, desde ayer jueves comenzó a circular en redes sociales un mensaje en el que se advertía sobre un posible hecho violento en el plantel educativo, lo que generó alarma entre la comunidad estudiantil.

Como medida preventiva, elementos policiacos armados se desplegaron al interior de la Preparatoria 2 para labores de vigilancia y prevención.

Asimismo, sobre la calle Matamoros se ubicaron al menos dos unidades de Proximidad de la Policía de Monterrey, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Elementos de corporaciones municipales y ministeriales se apostaron en los accesos de los centros educativos cercanos como parte del operativo de seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado incidentes.

No obstante, se informó que la asistencia de alumnos disminuyó considerablemente durante la jornada de este día, debido al temor generado por la presunta amenaza.