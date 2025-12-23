Refuerza Guadalupe vacunación contra enfermedades respiratorias

La campaña permanecerá activa durante todo el mes de diciembre en el municipio de Guadalupe y está enfocada principalmente en los grupos de riesgo

Ante el incremento de enfermedades respiratorias durante la temporada invernal, la Secretaría de Salud del municipio de Guadalupe reforzó la estrategia preventiva mediante la aplicación gratuita de vacunas contra la influenza, Covid-19 y neumococo.

La campaña permanecerá activa durante todo el mes de diciembre y está enfocada principalmente en los grupos de riesgo, con el objetivo de prevenir complicaciones graves y reducir hospitalizaciones durante esta época del año.

Autoridades de salud municipal informaron que las vacunas son seguras, confiables y no tienen costo, por lo que hicieron un llamado a la población a acudir a los módulos habilitados, especialmente ante el aumento de viajes, convivios y aglomeraciones propias de las fiestas decembrinas.

“Sabemos que esta temporada de fiestas decembrinas puede generar un alza en enfermedades respiratorias, por los viajes, convivios y la concentración de personas, por lo que decidimos intensificar la aplicación de estas vacunas para proteger a la población”, señaló la titular de Salud municipal, Silvia Múzquiz.

De acuerdo con la dependencia, durante el 2025 se han aplicado más de 13 mil vacunas de diferentes dosis, logrando completar esquemas de vacunación tanto en niños como en adultos mayores.

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las redes sociales oficiales del Municipio de Guadalupe, donde se dará a conocer la ubicación de los próximos módulos de vacunación.