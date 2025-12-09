Aumentan casos de influenza en el área metropolitana

Salud confirmó contagios recientes y pidió a la población vacunarse, sobre todo a grupos vulnerables, ante el avance estacional del virus en la zona

La Secretaría de Salud informó un incremento de casos de influenza en el área metropolitana, luego de confirmar 20 contagios en los últimos días. De acuerdo con la dependencia, la mayoría corresponden a la variante AH1N1, considerada una de las que mayor impacto suele tener durante la temporada invernal.

¿Cuántos casos de influenza se han confirmado en Monterrey?

“Ahorita tenemos casos de influenza en el estado, de los que nosotros tenemos validados, se han hecho pruebas confirmatorias y se han identificado 20 casos. Sin embargo, sabemos que muchas personas se realizan pruebas rápidas y puede haber más contagios en la ciudad”, señaló Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia estatal.

¿Quiénes deben vacunarse contra la influenza AH1N1?

Ante este panorama, la autoridad hizo un llamado a la población para acudir a vacunarse contra la influenza, especialmente a grupos de riesgo como adultos mayores, niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

“Estamos haciendo un llamado a la vacunación; ya hemos avanzado de forma significativa con más de 700 mil dosis aplicadas. Recuerden que tenemos una meta de poco más de 1 millón 600 mil, entonces nos faltan todavía 900 mil vacunas por aplicar”, puntualizó la funcionaria.

Finalmente, la Secretaría aseguró que, pese al incremento de casos, no se han registrado fallecimientos. Reiteró también el llamado a la ciudadanía a acudir a cualquier centro médico para recibir la vacuna contra la influenza.