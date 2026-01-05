Reanudan cobro en caseta de Autopista al Aeropuerto

Después de más de dos meses, el cobro de peaje en la caseta de Guadalupe se vio reactivado por las autoridades, quienes extendieron previamente el beneficio

Ante los avances reportados en la Línea 6 del Metrorrey, se estableció la reactivación del cobro en las casetas de la Autopista al Aeropuerto, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con el Gobierno del Estado, más de un millón y medio de personas se beneficiaron con la suspensión de la percepción monetaria aplicada desde el pasado 18 de octubre.

En esa ocasión, el gobernador del Estado, Samuel García estableció la apertura de dichas casetas hasta diciembre, con el fin de reducir la carga vehicular sobre la avenida Miguel Alemán.

En dicha ocasión, el mandatario explicó que la medida se aplicaría solo a autos particulares, mientras que las unidades de carga pesada seguirían con dicho cobro.

Estos serán los precios tras reactivación

Los precios, al menos hasta ahora, permanecerán:

$60 para automóviles compactos y camionetas

$119 los autobuses;

Máximo de $400 para camiones de carga.

Durante un recorrido se pudo observar a vehículos circular en reversa para evitar tomar la vía de cuota y dirigirse en su lugar a la avenida Israel Cavazos.

Red Estatal de Autopistas extendió periodo de gratuidad

Sin embargo, el 16 de diciembre se dio a conocer a través de la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León que dicha suspensión se extendería hasta el día 04 de enero.

Autoridades agradecieron a los usuarios por su contribución de los ciudadanos, por lo que instaron a prepararse previo a la reactivación de dicha cobranza.

La construcción de la Línea 6 continuará aún hasta marzo, según lo proyectado por el Gobierno Estatal.

- Con información de David Cazares -