Abren casetas sin cobro para agilizar tráfico en Miguel Alemán

Por: Jared Villarreal 18 Octubre 2025, 10:23

De acuerdo con el mandatario estatal, esta medida se mantendrá hasta el mes de diciembre solo para autos particulares con el fin de mejorar el flujo vehicular

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, encabezó este sábado la apertura de las casetas de la Autopista al Aeropuerto en el municipio de Juárez, donde a partir de hoy los vehículos particulares podrán circular sin pago con el fin de reducir la carga vial sobre la avenida Miguel Alemán. Acompañado por Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, y por el alcalde de Juárez, Félix Arratia, el gobernador informó que las casetas fueron ampliadas de 10 a 20 carriles, lo que permitirá mejorar el flujo vehicular de la zona. Esta aliviar la congestión vial que se ha presentado principalmente en la avenida Miguel Alemán por los trabajos de la construcción de las estaciones de la Línea 6 del Metro. El mandatario explicó que esta medida se mantendrá hasta diciembre y aplicará únicamente para los autos particulares, mientras que los camiones y trailers continuarán pagando la tarifa correspondiente.