Realizan operativo de búsqueda de maestro colombiano en Apodaca

Elementos ministeriales, policías de Apodaca y de Pesquería, acompañados de binomios caninos, rastrean un terreno baldío

Luego de catorce días, las autoridades federales y estatales desplegaron un fuerte operativo para localizar al académico colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios.

El catedrático desapareció el pasado dos de enero cuando el avión en que volaba de la ciudad de Bogotá Colombia hizo escala en Monterrey.

Según una falta administrativa migratoria hizo que efectivos federales lo retuvieran y entregarán a las autoridades municipales en este caso a la policía de Apodaca.

Trascendió que el académico se comunicó con su esposa para informarle de su situación.

Después de esta llamada el catedrático desapareció provocando con ello denuncias ante la autoridades.

Catorce días después, la autoridades estatales, federales y municipales orquestaron un mega operativo de búsqueda.

Alrededor de 100 policías de los tres órdenes de gobierno se desplazaron a bordo de unidades hacia un terreno baldío localizado sobre la autopista al aeropuerto internacional de Monterrey.

Apoyados con drones y binomios caninos ingresaron a un terreno baldío localizado entre la autopista al estopuerto y el periferico.

El despliegue inició alrededor de las nueve de la mañana pero a pesar del recorrido no se localizaron evidencias que ayuden a la localización del catedrático.

La familia del desaparecido y la Universidad Ineroamericana de Puebla, dieron a conocer que existe un amparo ante el juez cuarto desaparecido Distrito por una posible detención ilegal, incomunicación y posible desaparición.