¿Qué necesitas para ver el eclipse solar en Monterrey?

Monterrey, Nuevo León.- Entre las 9:00 AM y las 12:00 de mediodía en la urbe regia, será apreciable un eclipse anular de Sol, mismo que es causado por la alineación entre la Luna, el Sol y la Tierra.

Y pese a que este evento astronómico que muchos no se quieren perder, hay varias medidas de seguridad que debes de seguir para no dañar tu vista de manera permanente, pues ver directamente acia el sol sin el equipo adecuado podría dañar tu retina de forma irremediable.

De acuerdo con la NASA, la protección ocular adecuada para ver un eclipse solar debe cumplir con la normativa ISO 12312-2.

Otra opción es una careta de soldar, sin embargo, no cualquiera te puede proteger contra los rayos del sol, pues esta debe de ser de 14 sombras para poder ver el eclipse. Si tienes una careta de un grado menor o no sabes si es de grado 14, mejor no te arriesgues.

Bajo ninguna circunstancia intentes utilizar gafas de sol, radiografías, telescopios, cámaras fotográficas o tu celular para ver el eclipse, pues al no contar con la protección adecuada, ninguno de estos dispositivos protegerá tus ojos contra los rayos del sol y además el sensor de tus cámaras podría arruinarse.







¿Cómo cuidar a mis mascotas durante el eclipse?



Los ojos de nuestras mascotas son igual de sensibles que los nuestros, así que durante el eclipse abstente de pasear a tus mascotas, no intentes colocarles gafas para ver el eclipse, pues aunque las gafas estén certificadas, podrían dañar sus ojos.

De preferencia, mantén a tus mascotas dentro de tu casa y de ser posible cierra las cortinas.

¿Qué puedo hacer si no conseguí gafas para ver el eclipse?

Si no conseguiste el equipo de seguridad adecuado para ver el eclipse anular, no te preocupes, pues la Universidad Autónoma de Nuevo León, invitó a ver el eclipse con todas las medidas de seguridad desde la explanada de Ciudad Universitaria en San Nicolás de los Garza.

En el lugar, contarán con un telescopio y filtros solares especiales para poder ver este evento astronómico que no se había hecho presente en México desde 1994.





