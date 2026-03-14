Procederá Fiscalía contra boxeador por dos delitos; sigue libre

Las autoridades ya buscan al presunto agresor del guardia, el cual enfrentaría los delitos de lesiones y daño en propiedad ajena

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El hombre que golpeó a un guardia de seguridad en un fraccionamiento del municipio de Santa Catarina continúa en libertad, aunque ya fue identificado por las autoridades y enfrenta una denuncia formal por los hechos, informó el fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar.

El ataque ocurrió el pasado 2 de marzo en el sector Valle Poniente y fue captado por cámaras de videovigilancia. En la grabación, que comenzó a circular recientemente en redes sociales, se observa cómo el agresor, identificado como “Eugenio”, golpea en el rostro en tres ocasiones al guardia de seguridad dentro de la caseta de acceso del fraccionamiento.

Tras la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno, el fiscal señaló que ya se trabaja en la integración de la carpeta de investigación.

“Existe ya la identificación de la persona, estamos en la etapa de recolección de datos de prueba relacionados con los videos y con las declaraciones de testigos presenciales”, dijo Flores Saldívar.

De acuerdo con testigos, el incidente comenzó cuando el guardia tomó una fotografía del vehículo del presunto agresor, lo que provocó que este reaccionara de forma violenta. Luego de reclamarle y lanzarle insultos, el hombre le arrebató una tablet y posteriormente lo golpeó en el rostro, pese a que la víctima intentó calmar la situación.

El guardia incluso le advirtió que estaba siendo grabado por una cámara de seguridad, sin lograr que el agresor detuviera el ataque.

Por estos hechos, la Fiscalía adelantó que se procederá legalmente por dos delitos.

“El delito es lesiones y daño a propiedad ajena, parece que destruyó una tablet”, dijo el fiscal.

Aunque el hecho ocurrió a inicios de marzo, la víctima presentó la denuncia formal apenas hace unos días, lo que permitió iniciar las investigaciones y la difusión del video.

Las autoridades ya buscan al presunto agresor, quien además cuenta con conocimientos de boxeo, lo que podría agravar su situación jurídica en caso de ser encontrado culpable.

“El hecho tiene características de delito, en caso de que llegue a ser condenado el evento de que tenga alguna experticia en artes marciales o box pues sí agravará su situación”, explicó Flores.

El fiscal agregó que la Fiscalía aún no cuenta con el dictamen médico oficial, aunque preliminarmente se reportan tres lesiones en el rostro del guardia de seguridad.

Asimismo, el gimnasio donde trabajaba el presunto agresor informó que el hombre dejó de colaborar con la empresa tras darse a conocer el incidente.