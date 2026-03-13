Hombre agrede a guardia en fraccionamiento de Santa Catarina

Presuntamente el hombre se habría molestado porque el guardia de seguridad le habría tomado una foto a su vehículo y a su rostro

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Un hombre reaccionó de manera violenta contra el guardia de seguridad de un fraccionamiento en Santa Catarina, luego de que presuntamente se molestó porque el empleado le tomó una fotografía con una tablet tanto al vehículo en el que se desplazaba como a su rostro.

El incidente ocurrió el 2 de marzo alrededor de las 13:50 horas en la caseta de acceso ubicada sobre Camino a la Banda, entre las avenidas Alfonso Reyes y Eje Exterior.

Los hechos se registraron en el fraccionamiento El Aguacatal, donde una cámara de seguridad muestran el momento en que el sujeto confronta al guardia de seguridad.

Video se vuelve viral en redes sociales

La grabación comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas, generando indignación entre usuarios por la forma en que el hombre encara al trabajador de la caseta de acceso.

En el video también se observa que el individuo porta una camiseta con el nombre del gimnasio Smokin Fist, establecimiento ubicado en la colonia Independencia.

Esto provocó que varias publicaciones relacionaran al sujeto con el gimnasio, lo que llevó al negocio a emitir un comunicado tras la viralización de las imágenes.

Gimnasio se deslinda del hombre

Luego de que el video se difundiera ampliamente, el gimnasio Smokin Fist publicó un comunicado en redes sociales para aclarar que la persona involucrada ya no forma parte de su comunidad ni representa al establecimiento.

"En relación con los hechos recientes difundidos en medios de comunicación y redes sociales, Smokin Fist informa que la persona involucrada ya no forma parte de nuestra comunidad ni representa a nuestro gimnasio en ninguna capacidad".

En el mismo mensaje también se indicó que desde semanas atrás el individuo ya había mostrado comportamientos contrarios a los valores y reglamentos internos del gimnasio.

"Es importante señalar que desde hace algunas semanas esta persona ya había mostrado conductas contrarias a los valores y reglamentos internos del gimnasio, por lo que su situación ya se encontraba bajo revisión".

Reiteran rechazo a la violencia

El establecimiento señaló que promueve el boxeo como una disciplina basada en el respeto, la disciplina, el autocontrol y los valores deportivos, por lo que rechazaron cualquier acto de violencia fuera del ámbito deportivo.

Finalmente, el gimnasio reiteró su compromiso de mantener un ambiente seguro y respetuoso para sus atletas, miembros y la comunidad que acude a sus instalaciones.