Presentará Mauricio denuncia penal por archivos borrados

Tras haber acusado a la administración de su antecesor, Miguel Treviño, de borrar archivos de datos del municipio de San Pedro, el alcalde de Mauricio Fernández dijo que alista la denuncia penal contra quien resulte responsable y la estaría presentando este lunes 14.

"Entiendo que se hace denuncia penal al ratito, la van a presentar, hoy. A nosotros de hecho, varias gentes expertas en el tema trataron de descifrar y bajar los datos y no se pudo. (Es) contra quien resulte responsable, yo necesito que se haga una investigación porque nosotros no tenemos la información, ellos dicen que no la borraron, pero no está, ¿qué quieren que les diga? Sí están los archivos, pero no se pueden abrir, sí están los archivos. Y las claves que nos dieron, no sirven para nada, esa es la realidad", afirmó.

Luego, sus colaboradores expusieron que, de no presentarse la denuncia este lunes, la entregarían este martes.

Truena por instalaciones de seguridad

Además, Fernández Garza volvió a tronar contra Miguel Treviño, a quien acusó de dejar instalaciones de Seguridad Pública en condiciones deplorables y de decir mentiras al respecto.

Aclaró cómo halló las instalaciones de Seguridad.

"Las instalaciones que tenían desastrosas, un edificio, que es el de la Secretaría, lo tumbaron, que era el de Corregidora, y el otro edificio, el de Lázaro Cárdenas, el C-2, ya salieron fotos en medios: deplorable", aseguró.

Se le preguntó si será reubicado el personal del C-2.

"No sé que vamos a hacer, tenemos que arreglar, está en condiciones deplorables el C-2. Si no, vayan a verlo, simplemente no se le dio mantenimiento en los seis años de administración de Miguel, y no sé de que presumía en Seguridad, puras mentiras, a la hora que ves las cosas son un desastre", arremetió.

